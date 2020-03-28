Taksim'de koronaya aldırış etmeyen gençler top oynadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Polis ekiplerince her gün vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılırken, sosyal mesafe kuralı da hatırlatılıyor.

1 METRE KURALINA RAĞMEN TOP OYNADILAR

İstanbul Taksim'de salgın nedeniyle boş kalan sokakları bir grup genç doldurdu.

Yetkililerin her gün hatırlattığı sosyal mesafe kuralı uyarılarına rağmen, dikkat etmeden top oynayan gençler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bazı polisler de boş meydanda özçekim yaptı.

Taksim Meydanı'nda top oynayan gençler