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Taksim'de mülteci kavgası

Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu mülteciler, tekme tokat birbirine girdi.

İHA | 19.08.2019 - 09:27..
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Taksim Talimhane'de meydana gelen olayda, Pakistan ve Afganistan uyruklu mülteciler, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Kavganın daha da büyümesi üzerine taraflar, yanlarında getirdikleri bıçak ve makaslarla saldırmaya başladı.

Taksim'de mülteci kavgası

Meydan kavgasında her iki taraftan da çok sayıda şahıs, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taksim'de mülteci kavgası

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı halde kaçan şahıslar ise polis ekipleri tarafından bulundukları yerde yakalanarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Olaydan sonra şahıslarla polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda metro dahil meydanın çeşitli yerlerine kaçan 7 şüpheli, güven timlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen zanlılar, ardından polis merkezine götürüldü.

Taksim'de mülteci kavgası

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