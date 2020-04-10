Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175’inci yıl dönümü dolayısıyla emniyet mensupları İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
Törende koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Alana gelen emniyet mensuplarının maske taktıkları görülürken, sosyal mesafeye uydukları da gözlendi.
TÖRENDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında kimseyle tokalaşmadığı görüldü.
Törende çelenk bırakılmasının sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Taksim'de polislerden sosyal mesafeli tören ViDEO