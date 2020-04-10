Taksim'de polislerden sosyal mesafeli tören

Toplam fiyatı 148 TL olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunları, Epic Games Store'da ücretsiz indirilmeye sunuldu.

Toplam fiyatı 148 TL olan iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Kanıt olmadığı için serbest gezen cani, sokakta gördüğü köpekleri tüfekle yaraladı. O köpeklerden bazıları hayatını kaybetti.

6

Virüs paniğine neden olan madde, 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı

Kayseri'de bir apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin, yapılan incelemelerin ardından 'büyü' için sürülen domuz yağı olduğu ortaya çıktı.