Taksim’de yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş yaptığı çanta satıcısına sahte parayla ödeme yaptı. Durumu fark eden satıcı, şahsı polis ekiplerine teslim ederek şikayetçi oldu.

50 EURO SAHTE ÇIKTI

Satıcıdan, çanta satın almak istyen Fas uyruklu Bailoul A., 50 Euro ödeme yaparak çantayı satın aldı. Hüseyin Deniz ise para üstünü vereceği sırada, şahsın verdiği paranın sahte olduğu anladı.

Taksim'de sahte parayla alışveriş ViDEO

''PARA SAHTE ÇIKINCA POLİSE GETİRDİM''

Fas uyruklu müşteriyi polise teslim ettiğini dile getiren çanta satıcısı Hüseyin Deniz, “Çanta satıyordum. Bana parayı verdi. Ben de bozup üstünü vereceğim. Fakat para sahte çıkınca polise getirdim” ifadelerini kullandı.