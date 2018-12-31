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Taksim'de sıkı yılbaşı önlemleri

Vatandaşların huzur ve güvenliği için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

AA | 31.12.2018 - 11:57..
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Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların, huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.

SOKAK BAŞLARINA BARİYERLER KONULDU

Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin, üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Taksim'de sıkı yılbaşı önlemleri

TACİZİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı. Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi.

Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.

Taksim'de sıkı yılbaşı önlemleri

KABLOSUZ KAMERALARLA TAKİP

Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler, anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Taksim'de sıkı yılbaşı önlemleri

Taksim'de sıkı yılbaşı önlemleri

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