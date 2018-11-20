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Taksim’de taksicilerin turist avı

Dün aynı yere 15 liraya giden iki Filistinli turist, bugün taksicilerin 50 lira istediklerini söyledi.

İHA | 20.11.2018 - 10:47..
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Taksim’de taksicilerin turist avı

Taksim'de bekleyen taksicilerin turistlerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. Taksim Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi.

Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL’ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti.

"HEPSİ FARKLI FİYAT SÖYLÜYOR"

Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, “Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Taksim’de turistlerin taksici isyanı ViDEO

Taksim’de taksicilerin turist avı

Taksim’de taksicilerin turist avı

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