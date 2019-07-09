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Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan vatadaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 15:16..
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Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, İstanbul'da da yoğun şekilde hissediliyor.

İstanbul'un en yoğun turist çeken bölgelerinde biri olan Taksim'e çıkan vatandaşlar da sıcak havadan nasibini aldı.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

2012 yılında trafiğe kapanmasının ardından betonlaşan Taksim Meydanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

KÜÇÜCÜK GÖLGEDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Uzak Doğulu turistler yanlarında getirdiği şemsiyelerin altına güneşten kaçarken, kimileri de Cumhuriyet Anıtı'nın küçücük gölgesine sığındı.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Bazı vatandaşlar ise belediye çalışanlarının çimleri sulamak için kullandığı suyla serinledi.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı VİDEO

HAYVANLAR UNUTULMADI

Sıcaktan etkilenen sadece insanlar olmadı. Serinleyecek gölgelik bulamayan hayvanların imdadına, çevredeki vatandaşlar yetişti.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı

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