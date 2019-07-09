Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, İstanbul'da da yoğun şekilde hissediliyor.

İstanbul'un en yoğun turist çeken bölgelerinde biri olan Taksim'e çıkan vatandaşlar da sıcak havadan nasibini aldı.

2012 yılında trafiğe kapanmasının ardından betonlaşan Taksim Meydanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, serinlemek için farklı yöntemlere başvurdu.

KÜÇÜCÜK GÖLGEDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Uzak Doğulu turistler yanlarında getirdiği şemsiyelerin altına güneşten kaçarken, kimileri de Cumhuriyet Anıtı'nın küçücük gölgesine sığındı.

Bazı vatandaşlar ise belediye çalışanlarının çimleri sulamak için kullandığı suyla serinledi.

Taksim'de turistler serinlemek için gölgelik alan bulamadı VİDEO



HAYVANLAR UNUTULMADI

Sıcaktan etkilenen sadece insanlar olmadı. Serinleyecek gölgelik bulamayan hayvanların imdadına, çevredeki vatandaşlar yetişti.