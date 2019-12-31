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Taksim’de yılbaşı önlemleri başladı

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan Taksim’e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

İHA | 31.12.2019 - 17:38..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı.

YOLDAN GEÇENLER DİDİK DİDİK ARANDI

Dün Taksim dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı.

Taksim Meydanına çıkan yollar ise saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen “Atlı Polisleri” gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.


Taksim’de yılbaşı önlemleri başladı, yollar araç trafiğine kapatıldı -1

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