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Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı

Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği, 20 dakika arayla biri Azeri diğeri Ürdünlü iki turist kadını ısırdı. Kolundan ısırılan Ürdünlü kadının ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 31.08.2019 - 17:09..
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İstanbul Taksim Meydanı'nda Azeri bir kadın, beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Elinden hafif yaralanan kadın, korkuyla olay yerinden uzaklaştı.

DAMARI PARÇALANDI

Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra yine aynı köpek, kendisini sevmek isteyen Ürdünlü turist kadına da saldırdı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan kadının damarı parçalandı.

Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı

KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Çığlıklar atarak kaçan kadın, eczane çalışanlarından yardım istedi. Koluna tampon yapılan kadın daha sonra tedavisi için Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Kadının kolundan akan kanlar nedeniyle kaldırım adeta kan gölüne döndü.

Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı VİDEO

Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı

"KÖPEĞİN BURADAN ALINMASI GEREKİYOR"

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde koluna dikiş atılıp tedavisi yapılan kadın daha sonra kuduz aşısı için Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bir kişi de köpeği beslemek için çiğ et verdi. Olaya şahit olan turizmci Vesim Kır "Bu köpek yıllardır burada. Bugün 20 dakika arayla iki turist kadını ısırdı. Köpeğe yemek vermek, sevmek için yaklaştılar. Bu köpeği daha önce belediye ekipleri almak istedi. Vatandaşlar tepki gösterince alamadılar. Bu köpeğin bir an önce buradan alınması gerekiyor." dedi.

Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı

Taksim'deki sokak köpeği iki kadını ısırdı

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