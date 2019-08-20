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Taksim'in ortasında meydan dayağı

Beyoğlu'nda iki arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İHA | 20.08.2019 - 10:00..
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Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde bir kavga meydana geldi.

Taksim'in ortasında meydan dayağı

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi, Taksim'in ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Taksim’de yumruk yumruğa kavga VİDEO

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAK YERİNE İZLEMEYİ TERCİH ETTİ

Yumruk yumruğa kavga eden gnçlerin kavgasını ise vatandaşlar izlemekle yetindi. Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi’nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu.

Taksim'in ortasında meydan dayağı

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