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Taksinin bagajından kasatura çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde taksisinden kasatura çıkan şoför,"Bundan haberimiz yok. Aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı, görmedik" dedi.

DHA | 25.12.2018 - 16:07..
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Taksinin bagajından kasatura çıktı

İstanbul’da 38 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Taksinin bagajından kasatura çıktı VİDEO

108 LİRA PARA CEZASI

Denetim yapılan yerlerden biri de Ortaköy Devriye Ekipler Amirliği önündeydi. Polis ekipleri, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara, GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı.

Denetimlere narkotik köpeği Alex de katıldı.  Aramalar sırasında, Eren Kadir Şen’in kullandığı taksinin bagajında kasatura bulundu.  Ayrıca aynı araçta, belediye ruhsatının sürücü üzerine kayıtlı olmaması nedeniyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen kasaturaya polis el koyarken, sürücü Arnavutköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

Taksinin bagajından kasatura çıktı

"ARACI İKİ AY ÖNCE ALDIK, HABERİMİZ YOK"

Eren Kadir Şen, "Bizlik bir şey yok. Olsa ticari araçta bunun ne işi var? Olsa ticari araçta kendimizi korumak için ufak bir şey bulundururuz o bile yok. Bulunan kasaturadan da haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı görmedik. Başka bir aracın üzerine kayıtlı olduğum için, bu araç üzerinde ismin olmadığı için işlem yapılacak. Ben şoför olarak çalışıyorum. Benlik bir şey yok içimiz rahat." dedi.

Taksinin bagajından kasatura çıktı

Taksinin bagajından kasatura çıktı

Taksinin bagajından kasatura çıktı

Taksinin bagajından kasatura çıktı

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