Taksinin kapısı açılınca motosikletli kaza yaptı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, trafiğin durduğu yolda araçların yanından ilerliyordu. O sırada motosikletlinin önünde duran taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Motosiklet sürücüsü bir anda açılan araç kapısına çarparak, yere düştü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yolcular ile taksi sürücüsü, daha sonra araçtan inerek motosikletliye yardım etti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, motosikletine binip yoluna devam ederken o anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli açılan kapıya çarptı İZLE