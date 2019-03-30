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Taksinin kapısını aniden açan yolcu, kuryeyi yaraladı

İstanbul Fatih’te seyir halinde olan bir motorlu kurye, taksi yolcusunun kapıyı aniden açmasıyla yere düştü. Yaralanan kurye hemen hastaneye kaldırıldı.

DHA | 30.03.2019 - 10:31..
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Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bir taksi müşterisini indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada taksiden inmek isteyen yolcu aracın kapısını kontrolsüz şekilde açtı.

KAPI KURYEYE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Yolcunun aniden açtığı kapı seyir halinde olan motorlu kuryeye çarptı. Motorlu kurye Ömer Bozkurt, taksi kapısının çarpmasıyla birlikte savrularak yere düştü.

Taksinin kapısını aniden açan yolcu, kuryeyi yaraladı

Taksinin kapısını aniden açan yolcu, motorlu kuryeyi yaraladı

VATANDAŞLAR DERHAL YARDIMA KOŞTU

Olay yerine gelen polis ekipleri, taksici ve 3 yolcusunu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ayak bileğinden yaralanarak yerde yatan Ömer Bozkurt’a müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sedyeye konulan Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan taksi ve motor ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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