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Taksinin kız çocuğuna çarpma anı

Batman'da bir anda yola fırlayan çocuğa çarpan taksi sürücüsü, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA | 11.03.2019 - 13:22..
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Kaza, dün gece Batman'daki Serhat Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek için araçların arasından aniden koşarak çıkan E.A.'ya, Nuri K. yönetimindeki 72 T 129 plakalı taksi çarptı.

Taksinin kız çocuğuna çarpma anı kamerada VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Taksinin çarpmasıyla havaya fırlayan E.A., yere düşüp yaralandı. E.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası gözaltına alınan taksi sürücüsü Nuri K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Taksinin kız çocuğuna çarpma anı

Taksinin kız çocuğuna çarpma anı

Taksinin kız çocuğuna çarpma anı

Taksinin kız çocuğuna çarpma anı

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