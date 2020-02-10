İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir taksi durağında şoför olarak çalışan İbrahim Katırcı, müşteri olarak aldığı yolcuyu, Dolapdere'ye bıraktı.

Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri, araçta çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü, çantayı bağlı olduğu durağa getirdi.

ÇANTADAN 70 BİN LİRA ÇIKTI

Durak başkanı, çanta içerisinde bulduğu bir telefon numarası üzerinden çanta sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Bunun üzerine durağa gelen Oğuzhan Angın, içinde 70 bin liranın olduğu çantayı teslim aldı.

"ÇANTADA BULUNAN TELEFON NUMARASI ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Çanta içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştıklarını belirten taksici İbrahim Katırcı,"Sabah saatlerinde çalışıyordum. Bir müşteri aldım. Dolapdere'ye bıraktım. Ardından başka müşterileri aldım. Arka koltukta oturan kişi çanta var dedi. Bende çantayı alıp önce 153'ü bilgilendirdim. Sonra da çantayı durak başkanına teslim ettim. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştık ve durumu bildirdik. İçinde 70 bin liranın olduğu söyleyen çanta sahibi de birazdan gelerek çantayı teslim alacak." dedi.

Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti VİDEO

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞTA BULUNARAK BANA ULAŞIP ÇANTAYI TESLİM ETTİLER"

İçinde 70 bin liranın olduğu çantasını teslim alan Oğuzhan Angın,"Param bulunduğu için çok mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük bir yardımda bulundular. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmamız gereken ödemelerimiz mevcuttu. Çantayı bulamasaydık büyük sıkıntıya düşerdik." diye konuştu.