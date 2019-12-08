Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

22 yaşındaki S.U. adlı genç kadın, arkadaşı P.D. ile birlikte İstanbul'da taksiye bindi.

Taksiyle ilk olarak P.D.'yi evine bırakan şoför Tamer Özcan, S.U.'nun alkollü olmasından yararlandı ve aracını ıssız bir yere çekti.

Korkunç olay sonrasında meydana geldi. Sapık taksici, S.U.'ya 3 saat boyunca tecavüz etti. Sabah kendine geldiğinde taksicinin cinsel saldırıda bulunduğunu gören S.U., öldürüleceğini düşünerek Özcan'ın tüm isteklerini yerine getirdi.

TAKSİ PARASINI ALDI, YOLDA BIRAKIP GİTTİ

Genç kadından taksi parasını alan Özcan, onu yol kenarında bırakıp gitti. Yoldan geçen bir sürücünün yardımıyla karakola giden genç kadın, şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ANLAŞILDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan taksici, genç kadınla kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü. Ancak taksideki güvenlik kamerası tecavüzü ortaya çıkardı. Sorgusunun ardından mahkemece tutuklanan sapık taksici Tamer Özcan, nitelikli cinsel saldırı suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi.

27 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bu ceza, suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yapılması nedeniyle 21 yıla çıkarıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 2 yıl daha alan taksicinin, kendisini savunamayacak bir kişiye cinsel saldırıda bulunduğu için cezası 2 yıl daha artarak toplamda 27 yıla çıkarıldı.