taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

İstanbul'da meydana gelen korkunç olay sonrası şikayet üzerine tutuklanan sapık taksici, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

22 yaşındaki S.U. adlı genç kadın, arkadaşı P.D. ile birlikte İstanbul'da taksiye bindi.

Taksiyle ilk olarak P.D.'yi evine bırakan şoför Tamer Özcan, S.U.'nun alkollü olmasından yararlandı ve aracını ıssız bir yere çekti.

Korkunç olay sonrasında meydana geldi. Sapık taksici, S.U.'ya 3 saat boyunca tecavüz etti. Sabah kendine geldiğinde taksicinin cinsel saldırıda bulunduğunu gören S.U., öldürüleceğini düşünerek Özcan'ın tüm isteklerini yerine getirdi.

TAKSİ PARASINI ALDI, YOLDA BIRAKIP GİTTİ

Genç kadından taksi parasını alan Özcan, onu yol kenarında bırakıp gitti. Yoldan geçen bir sürücünün yardımıyla karakola giden genç kadın, şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ANLAŞILDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan taksici, genç kadınla kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü. Ancak taksideki güvenlik kamerası tecavüzü ortaya çıkardı. Sorgusunun ardından mahkemece tutuklanan sapık taksici Tamer Özcan, nitelikli cinsel saldırı suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi.

27 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bu ceza, suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yapılması nedeniyle 21 yıla çıkarıldı. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 2 yıl daha alan taksicinin, kendisini savunamayacak bir kişiye cinsel saldırıda bulunduğu için cezası 2 yıl daha artarak toplamda 27 yıla çıkarıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

302
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

595
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

53
Kamuda maliyetler 'enerji tasarrufuyla' karşılanacak

Kamuda maliyetler 'enerji tasarrufuyla' karşılanacak

37
Zehirli balon balıklarını tezgahında sergiledi

Zehirli balon balıklarını tezgahında sergiledi

12
Netanyahu zorda: Bu kez sadece başbakanı seçelim

Netanyahu zorda: Bu kez sadece başbakanı seçelim

7
Otobüs, hatalı dönüş yapan tıra çarptı: 2 ölü 35 yaralı

Otobüs, hatalı dönüş yapan tıra çarptı: 2 ölü 35 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir