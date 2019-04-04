İstanbul'da tekstil malzemesi çalan hırsızlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Ehlibeyt Camii avlusu içerisinde park halinde olan tekstil ürünleriyle dolu kamyoneti gözlerine kestiren hırsızlar, ticari bir araçla kamyonete yanaştı.
DEĞERİ 35 BİN TL
Şahin Işık’a ait kamyonetin camını kırarak içerisindeki malzemeleri ticari araca yükleyen hırsızlar, malzemeler sığmayınca tekrar gelip kalanını da çaldı. Taksit taksit hırsızlık yapan şahıslar, 35 bin liralık tekstil malzemesini alarak kayıplara karıştı.
Gaziosmanpaşa’da bir kamyon tekstil malzemesini çaldılar ViDEO
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların ilk geldiklerinde kamyonun kapılarını açıp malzemeleri yükledikten sonra gittikleri, ardından tekrar gelerek kalan malzemeleri de araca yükledikleri görülüyor.