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Taksiyle çarpışan motosikletli polisin ayağı kırıldı

İstanbul'da taksiyle çarpışan motosikletli polis, ayağı kırılması sonucu hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis merkezine götürüldü.

DHA | 12.06.2019 - 13:38..
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Üsküdar'da seyir halinde olan motosikletli polis ile Hakan Gökhan yönetimindeki 34 TFZ 29 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

TAKSİCİ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada polis yaralanırken, taksi sürücüsü Gökhan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağı kırılan polise, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı polis daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksiyle çarpışan motosikletli polisin ayağı kırıldı

Taksiyle çarpışan motosikletli polisin ayağı kırıldı ViDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Taksi sürücüsü Hakan Gökhan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Taksiyle çarpışan motosikletli polisin ayağı kırıldı

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