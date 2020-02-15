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Takviye komandolar Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

AA | 15.02.2020 - 06:11..
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Takviye komandolar Suriye sınırında

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Takviye komandolar Suriye sınırında

Takviye komandolar Suriye sınırında

Takviye komandolar Suriye sınırında

ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Takviye komandolar Suriye sınırında

SİNYAL KESİCİLER VE MAYIN KÖPEĞİ

Ayrıca konvoyda sinyal kesici askeri araçların da olduğu görüldü.

Öte yandan, konvoyda 8 yaşındaki mayın arama köpeği ''Kaya'' da yer aldı.

Takviye komandolar Suriye sınırında

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