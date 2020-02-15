Takviye komandolar Suriye sınırında

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Ali Koç: İnşallah Ankara'daki 3 maçı da alacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom'a karşı elde ettiği Türkiye Kupası galibiyetinin ardından sporcular ile teknik ve idari heyeti tebrik etti.