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Talat Atilla, kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi

Talat Atilla'nın kaynağının CHP'li bir vekil olduğunu açıklaması üzerine Muharrem İnce de sert bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 08:18..
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Talat Atilla, kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi

CHP'de yaşanan kriz yeniden patlak verdi.

Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü yalanını ortaya atan Talat Atilla, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

KAYNAĞIM CHP'Lİ

Atilla, Ahmet Hakan'ın sorusu üzerine kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söyledi.

139 MİLLETVEKİLİ TÖHMET ALTINDA

Bu sözler üzerine Muharrem İnce'den jet bir açıklama geldi.

İnce, "Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.

Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.

Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır." ifadelerini kullandı.

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