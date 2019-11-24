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Talat Atilla'dan yeni açıklamalar

Günlerdir ortalığı karıştıran iddiayı ortaya atan Talat Atilla, "Haberi ben yapmalıydım. Hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar..." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 18:45..
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Talat Atilla'dan yeni açıklamalar

Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'li’nin Muharrem İnce olduğunu söyleyen gazeteci Talat Atilla'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Atilla'nın açıklamaları şöyle: "Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri olan, "aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermediğim gazeteciler " bile TV'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak. "Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan' da Uğur Dündar'da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum. "Haberi ben yapmalıydım. Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar..."

Aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp bana hakaret edecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yuzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan "Kaynağı açıklamam dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca "Ben olduğumu açıklayacağım " demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV'de "Kaynağı açıklamam doğru olmaz" dedigi için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim.

Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyecegime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım. Rahmi abiyi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor. Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de."

Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettiği sözler ortada...

"Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

AYRINTILAR GELECEK...

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