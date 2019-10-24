taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.4219
Altın
1494.12
Borsa
100341.43
Gram Altın
276.937
Bitcoin
43065.28

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Magnum Photos çalışanı Thomas Dworzak'ın, 2002 yılında Afganistan Kandahar'daki bir fotoğraf stüdyosundan aldığı Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sergiye çıkacak.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Afganistan'da faaliyette olan Taliban'ın, hiç görülmemiş bir yüzü ortaya çıktı.

MAKYAJLI, ÇİÇEKLİ FOTOĞRAFLAR

Söz konusu fotoğraflarda Taliban üyelerinin makyajlı, çiçeklerin önünde altın saat ve telsizlerle çekildikleri fotoğraflar dikkat çekiyor.

En dikkat çekici fotoğraf ise; iki Taliban üyesinin el ele verdikleri fotoğraf.

TALİBAN ÜYELERİ KAÇARKEN SATIN ALDI

Magnum Photos çalışanı Thomas Dworzak, fotoğrafların hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Bölgede bulunan bir stüdyoya girdim ve arka tarafta çekilmiş bu kareleri gördüm. O dönemde Taliban üyeleri kaçıyordu. Stüdyonun sahibine 'Çok mutlu görünüyorlar, bu fotoğrafları almaya gelmeyecekler.' deyip satın almayı teklif ettim. Bu tarz fotoğraflar çektiği için ona gıpta ile baktım."

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Londra'daki Barbican Sanat Merkezi'nde 20 Şubat-17 Mayıs arasında sergilenecek fotoğraflar ise şunlar:

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

330
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

503
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

283
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

604
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

170
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

203
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir