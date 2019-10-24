Taliban üyelerinin gizli kalmış fotoğrafları

Afganistan'da faaliyette olan Taliban'ın, hiç görülmemiş bir yüzü ortaya çıktı.

MAKYAJLI, ÇİÇEKLİ FOTOĞRAFLAR

Söz konusu fotoğraflarda Taliban üyelerinin makyajlı, çiçeklerin önünde altın saat ve telsizlerle çekildikleri fotoğraflar dikkat çekiyor.

En dikkat çekici fotoğraf ise; iki Taliban üyesinin el ele verdikleri fotoğraf.

TALİBAN ÜYELERİ KAÇARKEN SATIN ALDI

Magnum Photos çalışanı Thomas Dworzak, fotoğrafların hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Bölgede bulunan bir stüdyoya girdim ve arka tarafta çekilmiş bu kareleri gördüm. O dönemde Taliban üyeleri kaçıyordu. Stüdyonun sahibine 'Çok mutlu görünüyorlar, bu fotoğrafları almaya gelmeyecekler.' deyip satın almayı teklif ettim. Bu tarz fotoğraflar çektiği için ona gıpta ile baktım."

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Londra'daki Barbican Sanat Merkezi'nde 20 Şubat-17 Mayıs arasında sergilenecek fotoğraflar ise şunlar: