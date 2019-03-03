Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17 terörist öldürüldü

Afganistan ordusunun, saldırılarını artıran Taliban örgütüne karşı operasyonları devam ediyor. Ordudan yapılan son açıklamada, sabaha karşı Kandahar ilinin Şah Vali Kot ilçesine hava saldırısı düzenlendiği ve 8 Taliban militanının öldürüldüğü, 9 militanın da yaralandığı açıklandı.

HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, öldürülen militanlardan birisinin Taliban Komutanı Molla Tur Nakibullah olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca gün içinde yapılan operasyonlarda, Faryab ilinde 2’si üst düzey 6 militanın öldürüldüğü, öldürülen Taliban yöneticilerinin Mevlevi Celal ve Mullah Candullah olduğu kaydedildi.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Tahar Valisi Muhammed Ömer ise gün içinde 3 militanın öldürüldüğünü, 2’sinin de yaralı ele geçirildiğini açıkladı.

Faaliyetlerini yoğunlaştıran ve cuma gününden beri saldırılarda başarısız olarak en az 50 militanını kaybeden Taliban’dan, saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.