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Talihin yüzüne güldüğü Hint adam

Hindistan'da geçen yıl lotodan kazandığı parayla arazi satın alan Rathnakaran Pillai, satın aldığı arazide define buldu.

DHA | 07.12.2019 - 16:47..
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Hindistan'da yaşayan bir adamın şansı, görenleri şoke etti.

Talihin yüzüne güldüğü Hint adam

ARSADA ALTIN SİKKE BULDU

Hint basını; geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını, burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Lotodan kazandığı arazisinde define buldu VİDEO

TESLİM EDECEK

Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2 bin 500’den fazla sikkeyi bulan Pillai’nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

Talihin yüzüne güldüğü Hint adam

Talihin yüzüne güldüğü Hint adam

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