Mert ARMAĞAN / [email protected]
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, mevcut emeklilik sistemine ek olarak refah düzeyinin yükselmesi amacıyla 46 yaşın altındaki herkesi kapsıyor.
SENEYE ZORUNLU OLACAK
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) entegre edilen bu sistem 2020 yılından itibaren zorunlu hale gelecek.
VİDEO HAZIRLADIK
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Tamamlayıcı emeklilik sistemi-Zorunlu BES VİDEO