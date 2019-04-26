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Tamamlayıcı emeklilik sistemi - Zorunlu BES

Önümüzdeki yıldan itibaren kamu ve özel çalışanları BES'e zorunlu olarak geçecek. Geleceğinizi ilgilendiren bu önemli konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız için videomuzu izleyin.

Özel Haber | 26.04.2019 - 15:46..
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Mert ARMAĞAN / [email protected]

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, mevcut emeklilik sistemine ek olarak refah düzeyinin yükselmesi amacıyla 46 yaşın altındaki herkesi kapsıyor.

SENEYE ZORUNLU OLACAK

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) entegre edilen bu sistem 2020 yılından itibaren zorunlu hale gelecek.

VİDEO HAZIRLADIK

Ensonhaber'in youtube kanalında sizler için hazır bulunan videomuzu izlemenizi öneririz. Kanalımıza abone olup olmamak ise size kalmış.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi-Zorunlu BES VİDEO

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