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Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ hakkında konuştu

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, bir ödül töreninde beraber sunuculuk yaptı.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 13:37..
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Bir ödül töreni Pınar Altuğ ile ‘Çocuklar Duymasın’daki partneri Tamer Karadağlı sundu. İkili sahnede birbirleriyle ne kadar yakın olduklarını dile getirdi.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ hakkında konuştu

"TAMER'İ İYİ TANIYAN KADINLARDANIM"

Pınar Altuğ, “Bir ay sonra 18 yıllık olacağız. Tamer’i en iyi tanıyan birkaç kadından biriyim” dedi.

"PINAR YANIMDAYSA KORKMAM"

Tamer Karadağlı da “Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım! Sahnede yanımda Pınar varsa, çuvallamaktan korkmam” karşılığını verdi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008’de evlenmişti.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ hakkında konuştu

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