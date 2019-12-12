Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ hakkında konuştu

Bir ödül töreni Pınar Altuğ ile ‘Çocuklar Duymasın’daki partneri Tamer Karadağlı sundu. İkili sahnede birbirleriyle ne kadar yakın olduklarını dile getirdi.

"TAMER'İ İYİ TANIYAN KADINLARDANIM"

Pınar Altuğ, “Bir ay sonra 18 yıllık olacağız. Tamer’i en iyi tanıyan birkaç kadından biriyim” dedi.

"PINAR YANIMDAYSA KORKMAM"

Tamer Karadağlı da “Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım! Sahnede yanımda Pınar varsa, çuvallamaktan korkmam” karşılığını verdi.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008’de evlenmişti.