Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde, müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti.

CEP TELEFONU ALEV ALDI

Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için komşusundan ekran penası almaya giden Gülçimen, dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon bir anda patladı.

Tamir etmek istediği telefon elinde alev aldı

TELEFONU TEKMELEDİ

Telefonun birden alev almasıyla şoka giren Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Gülçimen daha sonra yerde duran alevler içindeki telefonu tekmeleyerek dükkandan dışarı attı.

"CİHAZIN PATLAMASIYLA ŞOKA GİRDİM"

Yaşanan korku dolu anları anlatan teknik servis Yusuf Gülçimen, “Cihazın patlamasıyla ben de şoka uğradım. Hemen ardından da cihazı elimden attım, daha sonra yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık.” dedi.

"BU CİHAZ 15 DAKİKA DAHA GEÇ GELSEYDİ KULAKTA PATLARDI"

Telefonun kendisine bırakılmasından 15 dakika sonra patladığını ve geç getirilseydi müşterisinin kulağında da patlayabileceğini belirten Gülçimen, “Cihaz büyük bir şans eseri elime yapışmadı. Elimde ufak da olsa bir kabarcık oluştu. Cihaz bize geldikten 15 dakika sonra patladı. Eğer müşteri bize bu cihazı 15 dakika daha geç getirseydi kendi elinde, çantasında ya da kulağında patlaması kaçınılmazdı. Bir bataryanın ömrü yaklaşık 2 senedir. 2 sene içerisinde bu bataryaların değişmesi gerekiyor.” diye konuştu.