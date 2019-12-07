taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Tamir etmeye çalıştığı lastik, yüzünde patladı

Kocaeli'de tamir ettiği kamyon lastiğini şişiren genç, lastiğin patlaması sonucu savrulurken, o anlar canlı yayın yaptıkları kameraya yansıdı.

DHA | 07.12.2019 - 02:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Körfez Barbaros Mahallesi’nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz, tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu.

Tamir etmeye çalıştığı lastik, yüzünde patladı

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, "Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe alarak yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK"

Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, "Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık, ilginç oldu" diye konuştu.

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -3

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -4

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -5

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -6

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -7

Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu -8

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

Sabiha Gökçen yılın en iyi havalimanı ödülünü kazandı

30
Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

Irak'ta protestocuların üzerine ateş açıldı

23
Ersun Yanal: Kaldığımız yerden devam

Ersun Yanal: Kaldığımız yerden devam

5
Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

Fenerbahçe Avrupa'da galibiyeti uzatmalarda aldı

2
Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

5
Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

14
FETÖ'cü SAT'çılar ile 'mahrem imamları' davasında karar

FETÖ'cü SAT'çılar ile 'mahrem imamları' davasında karar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir