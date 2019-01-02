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Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

Bursa'da elektronik teknik servisindeki tablet, tamir esnasında patladı.

DHA | 02.01.2019 - 21:21..
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İznik ilçesinde Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı. İki eli ile sol kulağı yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı.

"UCUZ ATLATTIM"

Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı VİDEO

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

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