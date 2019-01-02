AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman açığa alındı, yerine Ersan Aksu görevlendirildi" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 2 Ekim'deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır." dedi.

Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı

1 Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu Burcu Kıratlı'yı dekolteli gelinlikle gören Sinan Akçıl, şok oldu.

2 Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade FETÖ kumpasıyla haklarında askeri casusluk davası açılan askerler, davalarından beraat etmişti. Hamallık yaparak geçinmek zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, görevine iade edildi.

3 Sinan Akçıl mutluluğunun her anını fotoğraflıyor Gelinliği görür görmez "Giyinmemiş bu" diye bağırdığı tepkisi izlenme rekorları kırdı. Geceye ait çok özel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

4 8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi Can Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bilgilerden oluşan Atatürk’ün; hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu adeta bir mobil ansiklopediyi kullanıma sundu.

5 Antalya Valisi: Sürücülerde müthiş bir lakaytlık var Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinden dönerken sol şeridi ihlal eden bir sürücüye para cezası kestirerek, yaşadığı ilginç olayı anlattı.

6 70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı Nimet Abla kuyruğundakiler kilometrelerce kuyruk oluştururken 70 milyon liralık ikramiye bileti, Üsküdar'daki bir seyyar satıcının elinden çıktı.