Tamirci yanarak apartmandan düştü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dün Borovoya caddesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında tamir yapan adam belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü VİDEO

KALDIRIMDAN GEÇEN KADININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Alevler içerisindeki adam binanın çatısından, o sırada kaldırımda kucağında kedisiyle yürümekte olan bir kadının üstüne düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine acil durum ekipleri gönderildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, adamın hayatını kaybettiğini, 52 yaşındaki kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, kedinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden adamın kimliği henüz belirlenemezken, yangının nedeni araştırılıyor.





