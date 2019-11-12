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Tampon bölgede sıkışan DEAŞ'lı hala bekliyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının, iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdüyor.

DHA | 12.11.2019 - 16:14..
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Tampon bölgede sıkışan DEAŞ'lı hala bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilmişti.

Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -1

PASAPORTUNA ÜLKEYE GİREMEZ DAMGASI VURULDU

DEAŞ'lı terörist akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu.Ardından da yeniden geri gönderdi.

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -2

Tampon bölgede sıkışan DEAŞ'lı hala bekliyor VİDEO

2 GÜNDÜR BEKLİYOR

Tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan DEAŞ'lı, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu.

Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -3

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -4



Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -5



Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -6



Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -7



Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -8




Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor -10

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