Tanem Sivar'ın köpeğini zehirleyen sanığa hapis cezası

Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın ’Django’ ve ’Pamuk’ adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı.

TEHDİT DE VAR

Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.’nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017’de Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Ancak avukatlarının itirazı sonucu sanık Kaan Ü. daha sonra serbest bırakıldı.

Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana’nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.’nün, Türk Ceza Kanunu’nun 151/2 maddesi kapsamında ’mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

HAKİM HAPİS CEZASI VERDİ

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, anne Zeynep Dirvana, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları Harika Kocacık ve Handan Bakbak ile Dirvana çiftinin dostları katıldı. Kaan Ü. duruşmaya gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, yargılama sonunda sanık Kaan Ü.’ye 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi.

"KÖPEKLERİMİZ HUZURLA UYUSUN"

Sivar, kararı sosyal medya hesabından da böyle duyurdu: "1 yıl 7 ay 20 gün ! Vicdanlarımızı her daim sızlatan “erteleme” yok “para cezasına çevirme” yok. Bu kararın ne denli değerli olduğunu biliyor ve çok teşekkür ediyoruz. Her birinize desteğiniz ve sevginiz için, tüm basına sadece Django ve Pamuk değil, sahipli sahipsiz tüm canlara sahip çıkıp dikkat çektikleri için, bizimle birlikte 1,5 yıldır mücadele veren ve karar açıklandığında bizimle beraber ağlayan muhteşem avukatlarımıza.... Bu karar için çok mutluyuz Django ve Pamuk huzurla uyusun ama tüm hayvanlar için artık çıkması gereken o kanun için aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz! Hep birlikte... Artık hayvanlara zarar vermeden önce durup bir kez daha düşünün bence!"