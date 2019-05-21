Tanesi 5 liradan satılan enginar iftar sofralarında

Akdeniz diyetinin vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan enginar, pazar tezgahlarında tanesi 4-5 liradan satılıyor.

Özellikle "karaciğer dostu" olması dolayısıyla ilkbaharda bolca yenmesi önerilen enginar, birçok kişi tarafından bu dönemlerde kış aylarında da tüketilmek üzere dolaplara stoklanıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, enginarın "asteraceae" familyasına ait Akdeniz orijinli, iyi lezzet, tat, koku gibi özelliklere sahip ve besin bileşenleri açısından zengin bir sebze türü olduğunu söyledi.



Çopur, enginarın gıda ve ilaç olarak kullanımının, MÖ 300'lü yıllara dayandığını belirterek söz konusu sebzenin, gıda olarak tüketilmesinde genellikle baş kısmının merkezinde bulunan "kapitula" ya da "enginar kalbi" olarak adlandırılan tabla şeklindeki kısmının tercih edildiğini dile getirdi.





Enginarın karaciğer dostu ve yağ azaltıcı özelliğe sahip olduğunun altını çizen Çopur, şöyle konuştu:



"Yapılan araştırmalarla dünyada en yüksek antioksidan kapasitesine sahip 50 bitki arasında 17'nci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Enginarın hemen hemen tüm kısımları kullanılmaktadır. Özellikle tabla kısmının yemeklik olarak kullanımının dışında, yaprakları ilaç endüstrisinde ticari ekstraktların üretiminde kullanılıyor. Kök ve çiçek kısımları, fonksiyonel gıdalarda probiyotik olarak kullanılan inülinin elde edilmesi amacıyla tüketiliyor. Enginarın hem çiçeklerinin hem de yapraklarının sahip olduğu özelliklerinin, yüksek orandaki fenolik bileşikler ve inülin içeren özel kimyasal bileşimleri ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir."

"FAYDALI BAKTERİLERİN ÇOĞALMASINI SAĞLIYOR"

Çopur, enginarın faydalarının saymakla bitmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan birçok farmakolojik çalışmayla da enginar ekstraktının hepatoprotektif, antikarsinojen, antioksidan, antibakteriyel, anti-HIV aktivitelerinin yanı sıra karaciğerden safra sıvısını uzaklaştırma, kolesterol biyosentezi ve kolon kanserini önleme gibi etkilerinin varlığı kanıtlanmıştır. Akdeniz diyeti, sağlıklı bir diyetin ölçüsüdür. Enginar vücuttaki probiyotiğin; faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Özellikle oruç nedeniyle vücudumuzun uzun süre besinsiz kalması ve daha sonra aldığımız gıdaların sindiriminin faydalı bakteriler tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı enginarı şiddetle tavsiye ediyoruz."

"HERKESİN TÜKETMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Enginar satıcısı Mehmet Ulutaş da Bursa'da 20 yıldır enginar ürettiğini ve pazarda sattığını dile getirdi.



Ulutaş, enginarın çok faydalı olduğunu anlatarak, "Fiyatlarımız ideal. Herkesin tüketmesini tavsiye ediyoruz. Tanesini 4-5 liradan satıyoruz. Şu an tam mevsimi. Önceden sipariş alarak çalışıyoruz. Vatandaşın ilgisi çok iyi." diye konuştu.

"ENGİNARIN TAM ZAMANI"

Enginar alan vatandaşlardan Zeliha Varel de enginarı çok sevdiğini belirterek, "Şimdi enginar tüketmenin tam zamanı. Ayrıca kışlık için dolaba da koyuyorum. Çok faydalı bir sebze, ramazan ayında daha çok tüketiyorum." dedi.