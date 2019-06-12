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Tanınmamak için kılık değiştirdi polis yine de buldu

Ankara'da, iş insanı Levent Cengiz'i (41), geçen 23 Eylül günü ODTÜ Ormanı yakınında tabanca ile vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle aranan Recep Arıkan,

DHA | 12.06.2019 - 17:00..
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23 Eylül 2018 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

KATİL ZANLILARINDAN BİRİ 2018 YILINDA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yakınında Levent Cengiz'i tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil yedek parça alım satım işi yapan Levent Cengiz'i öldürenlerin Recep Arıkan ve Servet Poyraz, olduğunu belirledi. Servet Poyraz, 1 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tanınmamak için kılık değiştirdi polis yine de buldu

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

'Dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından aranan Recep Arıkan'ın ise Ankara dışına kaçtığı belirlendi. Zanlının izini süren polisler, Arıkan'ın Ankara'ya döndüğünü ve Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve, şafak vakti operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan Arıkan'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Tanınmamak için kılığını değiştirdiği, saçını ve sakalını uzattığı görülen Arıkan, emniyete götürüldü.

ARIKAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Birlik Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Levent Cengiz'in, olay akşamı kendisini telefonla arayan Recep Arıkan ile görüştükten sonra evden çıktığı ve öldürüldüğü belirlendi.

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