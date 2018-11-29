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Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

İnternet üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu erkekleri dolandırıp soyan Özbek uyruklu kadın gözaltına alındı.

DHA | 29.11.2018 - 21:48..
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İnternet üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu erkeleri tuzağa düşürerek erkek suç ortaklarıyla birlikte soyan Özbekistan uyruklu kadın, gözaltına alındı. 4 dil bilen ve Üniversite mezunu olduğu öğrenilen kadının suç ortaklarının birinin de yakalandığı belirtildi. Onlarca yabancı uyruklu erkeği soyduğu iddia edilen Özbek kadın ile suç ortağı tutuklandı.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

MAĞDUR POLİSE BAŞVURDU

İstanbul'da polise başvuran Libya vatandaşı S.A. Karagümrük, Sulukule evlerinde bulunan dairesine  gelen ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından soyulduğunu söyledi. S.A. poliste verdiği ifadesinde "İnternet üzerinden tanıştığım bir kadınla evde otururken kapı çaldı. Açtığımda polis olduklarını söyleyen 4 erkek içeri girdi. Bana yanımdaki kadını aradıklarını evimde arama yapacaklarını söylediler. Aramanın ardından kadını da alarak evden ayrıldılar. Kontrol ettiğimde paramın hepsinin çalındığını anladım." dedi.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

YANINDAKİ KADIN SUÇ ORTAGI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceledi. Mağdurun yanında bulunan kadının da polis süsü veren kişilerin suç ortağı olduğunu tespit etti. Olay sırasında önce kadının eve geldiği, ardından diğer suç ortaklarının bina önünde görüldüğü tespit edildi. Apartman boşluğunda yanlarında getirdikleri telsizleri paylaşan şüphelilerin daha sonra kapıyı çalıp polis olduklarını söyleyerek içeri girdikleri, bir süre sonra da kadınla birlikte dışarı çıktıkları görüldü.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

KADIN VE BİR SUÇ ORTAGI YAKALANDI

Bu gelişme üzerine yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Özbekistan uyruklu kadın Mustrarry S. ile suç ortaklarından biri olduğu tespit edilen Murat A.(30) Kadıköy, Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

4 DİL BİLİYORMUŞ

Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Mustarry S.'nin 4 dil bildiği ve üniversite mezunu olduğu tespit edildi. Özbek kadının internet üzerinde sosyal medya aracılığı ile tanıştığı kişilerle evlerine giderek ilişkiye girdiği bu sırada evde para olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Evde para olması durumunda dışarda bekleyen arkadaşlarına haber veren şüphelinin onların polis olduklarını söyleyerek içeri girmesinin ardından sözde suçluymuş gibi teslim olduğu, daha sonra onlarla birlikte evden ayrıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin hepsi yabancı uyruklu 6 kişiyi aynı yöntemi kullanarak gasp ettikleri tespit edildi. Ancak kaçak olduğu için müracaat etmeyen şüphelilerle birlikte sayının onlarca olabileceği belirtildi.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarılıp tutuklandı. Polis olaya karışan iki kişiyi daha yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı


Tanıştığı erkekleri dolandıran Özbek kadın yakalandı

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