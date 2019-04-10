taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6795
Euro
6.40235
Altın
1303.395
Borsa
98021.1
Gram Altın
238.012

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Suriyeliler konusundaki tavrından vazgeçmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türk halkının vergilerinden bir kuruş yardım yapılmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığına seçilip mazbatasını alan Tanju Özcan'ın ilk talimatı, Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi yönünde oldu.

AĞRI'YA DAVET

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullanarak, başkanın bu talimatını kınadı.

SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Savcı Sayan'ın tepkisi üzerine Tanju Özcan'dan da geri dönüş gecikmedi.

Özcan, ''Tekrarlıyorum, ben başkan olduğum sürece yatağa aç giren vatandaşlarımız varken, Bolu'da Türk halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, Suriyelilere bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır'' ifadeleriyle Savcı Sayan'a cevap verdi.

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

HDP'Lİ SIRRI SAKIK'A: KANDİL'İN YALAKASI

Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere yönelik yardımları kesen CHP'li Tanju Özcan'a, HDP'li Sırrı Sakık da tepki gösterdi.

Sakık, Tanju Özcan'a, "Meclis'te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis'te de ırkçılığın temsilcisiydi. Bolu'da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur!" dedi.

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

''KANDİLİN KADROLU YALAKASI''

Sakık'ın hakkındaki iddialarına yine Twitter hesabı üzerinden cevap veren Tanju Özcan, "Haklısın... İki dönem birlikte Milletvekilliği yaptık... Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriydim. Sen de kandilin kadrolu yalakası. Kaybetmen beni üzmedi." ifadelerine yer verdi.

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

576
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

347
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

154
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

29
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

264
YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

YPG'li teröristlere NATO tırları gönderildi

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir