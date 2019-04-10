Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığına seçilip mazbatasını alan Tanju Özcan'ın ilk talimatı, Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi yönünde oldu.

AĞRI'YA DAVET

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullanarak, başkanın bu talimatını kınadı.

SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Savcı Sayan'ın tepkisi üzerine Tanju Özcan'dan da geri dönüş gecikmedi.

Özcan, ''Tekrarlıyorum, ben başkan olduğum sürece yatağa aç giren vatandaşlarımız varken, Bolu'da Türk halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, Suriyelilere bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır'' ifadeleriyle Savcı Sayan'a cevap verdi.

HDP'Lİ SIRRI SAKIK'A: KANDİL'İN YALAKASI

Bolu Belediyesi'nin Suriyelilere yönelik yardımları kesen CHP'li Tanju Özcan'a, HDP'li Sırrı Sakık da tepki gösterdi.

Sakık, Tanju Özcan'a, "Meclis'te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis'te de ırkçılığın temsilcisiydi. Bolu'da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur!" dedi.





''KANDİLİN KADROLU YALAKASI''

Sakık'ın hakkındaki iddialarına yine Twitter hesabı üzerinden cevap veren Tanju Özcan, "Haklısın... İki dönem birlikte Milletvekilliği yaptık... Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriydim. Sen de kandilin kadrolu yalakası. Kaybetmen beni üzmedi." ifadelerine yer verdi.



