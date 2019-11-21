Tank palet eylemi sırasında HDP'li

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe başlamadan AK Parti ile CHP arasında, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası tartışması çıktı.
CHP'LİLER EYLEMDE
CHP milletvekilleri komisyon başlamadan önce oturdukları sıradan, “Milli Savunma, Katar-Ethem Sancak’ın arka bahçesi mi?” ve “Tank Palet Fabrikası ihale sözleşmesi neden gizli?” yazılı pankartlar açarak eylem yaptılar.
HDP'Lİ VEKİLİN SURAT İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ
Bu sırada önde oturan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'lilerin protestolarına aldırış bile etmedi. Gergerlioğlu'nun yüz ifadesi, kameralara böyle yansıdı.
CHP'lilerin komisyonda tank-palet protestosu -VİDEO