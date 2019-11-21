Tank palet eylemi sırasında HDP'li

Sıfır Bir oyuncuları Cengo ve Burak kavgaya karıştı

1 Hindistan'da erkekler için doğum kontrol hapı Erkekler için geliştirilen doğum kontrol hapı, 6 ay sonra Hindistan’da piyasaya sürülecek.

2 Bayburt'ta çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi Maden köyünde 2 katlı bir evde çıkan yangın sonrası, 2 kardeş ile halalarının cansız bedenine ulaşıldı.

3 Esra Erol: Ömer’i gördüğümde ben Ünlü sunucu Esra Erol'dan, oğlu Ömer'in doğumuyla ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi.

4 A Milli Takım'da en fazla süre alan futbolcular EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Başakşehir oldu.

5 Yanaktan makas almak tazminat sebebi sayıldı İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yargıtay, emsal bir karara imza attı.

6 Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.