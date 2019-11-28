taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7723
Euro
6.3588
Altın
1456.62
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.694
Bitcoin
43254.18

Tankere arkadan çarptı, hastanede öldü

Edirne’de, bir kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 28.11.2019 - 08:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kapıkule yolunda kontrolden çıkan Pavel Vasilev Pehlivanov’un yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, yurt dışına çıkmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı tankere arkadan çarptı.

Tankere arkadan çarptı, hastanede öldü

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Pehlivanov’u güçlükle çıkardı. Ambulansla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bulgaristan uyruklu Pehlivanov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tankere arkadan çarptı, hastanede öldü

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tankere arkadan çarptı, hastanede öldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

96
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

72
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

58
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

53
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

19
Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

26
Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir