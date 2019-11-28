Tankere arkadan çarptı, hastanede öldü

Kapıkule yolunda kontrolden çıkan Pavel Vasilev Pehlivanov’un yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, yurt dışına çıkmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı tankere arkadan çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Pehlivanov’u güçlükle çıkardı. Ambulansla Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bulgaristan uyruklu Pehlivanov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.