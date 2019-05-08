Tansu Çiller'in heykeli sergilendi

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in , 1993'te parti genel başkanı olarak katıldığı ilk genel seçim çalışmalarında kullandığı kıyafeti ile heykeli yapıldı.

Yaklaşık 150 kilogram balmumundan yapılan figürün, kaş ve saçları için gerçek insan saçı kullanılırken saç telleri, tek tek figüre dikildi. Dikimin ardından saçlar yıkanıp şekillendirildi. Gerçekçi bir görünüm ve renk kazandırmak için ten rengi, fotoğraflar üzerinden yağlı boya ile birebir çalışıldı.

EL VE GÖZLERİNİN BOYANMASI 15 SAAT

Elle gözlerin boyanması 15 saat alırken, Çiller’in göz rengini ve göz özelliklerini yansıtmasına dikkat edildi. Ben, leke ve çillerin yapımında farklı tonlarda yaklaşık 20 renk kullanıldı.

Çiller’in saç, makyaj gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra yüz ifadesi, duruş ve tavrının da figüre yansıtılması için sanatsal açıdan yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi.