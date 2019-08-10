Tanzanya'da tanker patlaması: 57 ölü

Ağrı’da iki grup birbirine girdi. Taşlı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Ağrı'da iki grup taş ve sopalarla kavgaya tutuştu

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Sunucu Dilay Kemer yeniden kansere yakalandı

Daha önce kan kanseri olduğunu duyuran ünlü sunucu, yaptığı bir paylaşımla hastalığının nüksettiğini açıkladı. Sunucu, tüm sevenlerinden dua istedi.