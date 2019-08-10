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Tanzanya'da tanker patlaması: 57 ölü

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 57 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 10.08.2019 - 11:53..
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Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde, sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi.

SIZAN PETROLU ALMAYA ÇALIŞIRLARKEN PATLAMA OLDU

Sızan petrolu bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada, patlama meydana geldi.

Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, yerel Azam TV'ye yaptığı açıklamada, patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu belirtti.

Tanzanya'da tanker patlaması: 57 ölü

Tanzanya'da tanker patlaması: 57 ölü

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