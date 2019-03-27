Tanzim satışa marketler de dahil oluyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün tanzim satışların Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM marketlerinde de yapılacağını açıkladı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor. Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan, alınan bu karara yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altunbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sebze ve meyve fiyat artışlarına karşı şubat ayında başlatılan ve kısa sürede 110 noktaya ulaşan tanzim satış noktaları uygulamasının genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

REKABETE AYKIRI

Altunbilek, "İlgili noktalarda satılan ürünlerin, Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla 5 zincir marketin 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla satışa sunulmasını, TPF olarak rekabet açısından uygun bulmuyoruz. TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılan 4 bine yakın, TPF üyesi olmayan yine 4 bine yakın zincir market bulunuyor.