taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1484
Euro
6.8832
Altın
1283.41
Borsa
91358.42
Gram Altın
253.257

Tanzimat Fermanı nedir

Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma yolunda attığı ilk adıma denir. 3 Kasım 1839 yılında Sultan Abdülmecid döneminde ilan edildi.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

I. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin du­rumu hiç iç açıcı değildi.

Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götü­rülmüştü.

Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gelmişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nın eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alacaktı.

Tanzimat Fermanı nedir

1939 YILINDA İLAN EDİLDİ

Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa'yı II. Mahmut za­manında kararlaştırılan Tanzimat Fermanı'nı hazırlamakla görevlendirdi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane bahçesinde okundu.

Bu yüzden Tanzimat-ı Hayriye Fermanı'na, Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilmiştir.

Tanzimat Fermanı nedir

İLAN SEBEPLERİ

Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasına engel olmak, Mısır ve boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak, devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beriberi hastalığı nedir

Beriberi hastalığı nedir

0
Oksimoron nedir

Oksimoron nedir

1
Efervesan nedir

Efervesan nedir

0
Yörük nedir

Yörük nedir

4
Balık yağmuru nedir

Balık yağmuru nedir

6
Fabrika süreci: Dondurma nasıl yapılıyor

Fabrika süreci: Dondurma nasıl yapılıyor

3
FIP nedir

FIP nedir

1
[+] Görüş bildir