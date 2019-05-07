Tanzimat Fermanı nedir

I. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin du­rumu hiç iç açıcı değildi.

Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götü­rülmüştü.

Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gelmişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nın eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alacaktı.

1939 YILINDA İLAN EDİLDİ

Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa'yı II. Mahmut za­manında kararlaştırılan Tanzimat Fermanı'nı hazırlamakla görevlendirdi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane bahçesinde okundu.

Bu yüzden Tanzimat-ı Hayriye Fermanı'na, Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilmiştir.

İLAN SEBEPLERİ

Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasına engel olmak, Mısır ve boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak, devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği