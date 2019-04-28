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Tapu harcı geliri belli oldu

Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda; tapu harcı gelirinin 11 milyar lirayı aştığı belirlendi.

AA Özel Haber | 28.04.2019 - 11:54..
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Tapu harcı geliri belli oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde bir araştırma yaptı.

Bu araştırmaya göre; tapuda geçen yıl gerçekleştirilen 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı.

ELDE EDİLEN TAPU HARCI 10 MİLYAR 72 MİLYON LİRAYI AŞTI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirdi. Bu gayrimenkullerden elde edilen tapu harcı 10 milyar 72 milyon lirayı aştı.

Yıl boyunca satışa konu olan 2,5 milyon gayrimenkulün yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemler gerçekleştirildi.

Tapu harcı geliri belli oldu

TAPU HARCI GELİRİ 11 MİYAR 291 LİRAYA ULAŞTI

Tapuda 2018 boyunca gerçekleştirilen söz konusu toplam 8,9 milyon işlemden elde edilen tapu harcı geliri ise 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. 2018'de tapu harcı geliri önceki yıla göre yüzde 5,58 arttı. Söz konusu rakam önceki yıl 10,7 milyar liraydı.

Tapudan elde edilen harç geliri son 2009'da 1,8 milyar lira, 2010'da 3,5 milyar lira, 2011'de 4,3 milyar lira, 2012'de 4,6 milyar lira, 2013'te 6,8 milyar lira, 2014'te 7,8 milyar lira, 2015'te 9,1 milyar lira ve 2016'da 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

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