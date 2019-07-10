Tapu kanununda değişiklik

Tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 7181 sayılı kanun, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa kapsamında, tarım arazileri, toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

TARIM ARAZİSİ SATIŞI 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, başvuru süresi 31 Aralık'a uzatıldı. Ayrıca İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak veya satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK

Afet riski altındaki alanlarda ve parsellerde, paydaşlarca anlaşma sağlanmasından sonra bir yıl içinde planlanan yapım işine başlanılmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınabilecek.

METRUK BİNALARIN YIKIM İŞLEMLERİ

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe 3 gün içinde tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması halinde bu durum, tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek.

Tebligat varakası, tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak.

USUL VE ESASLAR BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yapılan masraf, yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek. İmar planlarında kamu hizmetleri için ayrılan yerlerde alanı, sınırı, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalarla çözümü mümkün olmayan taşınmazların sınır ve koordinatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teklifiyle Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Belirlenen alanlarda her türlü iyileştirme, iş ve işlemler ile tapudaki işlemlerin yürütülmesinde, imar planı ve imar uygulamaları ile hak sahibine devir ve benzeri ilgili işlemlerde bakanlık yetkili olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenecek.