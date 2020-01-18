Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak'ta görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

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Gaziantep'in doğal ilacı: Beyran

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden beyran, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.