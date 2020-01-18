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Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak'ta görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

İHA | 18.01.2020 - 15:31..
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çaycuma Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler; 41 yaşındaki S.A., 42 yaşındaki E.G. ve 59 yaşındaki B.B.'ye operasyon düzenledi.

Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

SUÇ UNSURU MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında suç ile ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 adet mavi kaplı ajanda, 3 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 1 adet flaş bellek, 1 adet aksiyon kamerası, 3 adet harddisk, 1 adet notebook, 5 adet muhtelif kişilerle yapılmış borç senedi, 6 adet boş senet, 2 adet vekaletname, 1 adet sözleşme fotokopisi, 1 adet noter makbuzu, 1 adet tapu senedi, 1 adet banka dekontu, 1 adet noter tasdikli taşınmaz vaadi sözleşmesi, 4 adet taşınmaza ait tapu kaydı, 1 adet aplikasyon krokisi, 1 adet not kağıdı malzemeler ele geçirildi.

Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

2 MEMUR TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.G., S.A. ve B.B., jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.G. ve S.A. tutuklanırken, B.B., adlı şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

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