Tarantella nedir

İtalyanlar arasında “çılgın dans” ya da “örümceğin dansı” olarak da adlandırılan tarantella, 15. yüzyılda ortaya çıkmış geleneksel bir dans türüdür.

"PANZEHİR" DANSI

Adını tarantula isimli örümcekten aldığı söylenen bu dans, rivayete göre örümcek ısırığının zehrini bedenden atmak için yapılan bir ritüeldir.

Her ne kadar hakkında rivayetler olsa da, özellikle 17. yüzyılda son derece yaygın olan bu hareketli dansın, kan dolaşımını hızlandırıp vücuttan ter atılmasına neden olduğu için böyle bir ünü olduğu da söylenebilir.

ŞİFA DANSI OLARAK DA BİLİNİR

İtalya’nın Taranto kentinde ortaya çıkan tarantella, renkli kıyafetler giyerek ve kırmızı kurdeleler takılarak icra edilir. Dans edenlere ve izleyenlere yüksek enerji ve neşe aşılayan bu dans, tüm tören ve kutlamalarda kalabalık gruplar tarafından yapılır.

Dansın neden olduğu neşe ve enerji, İtalyan halkı arasında öylesine övülür ki, İtalyan Katolik kiliseleri de dansın “şifa verdiğine” inanarak dini festivallerde ona yer verir.

POPÜLER KÜLTÜRDE DE ÖNE ÇIKAR

Enstrüman çeşitliği, bu türde öne çıkar. Tamburo, tamburello gibi vurmalı sazlar, zampogna ve musetta isimli tulumlu üflemeliler, trompet türleri, gitar, lir, obua, bombarde, keman, ciaramella, harp, lüt ve bunlara benzer daha birçok yerel veya uluslararası enstrüman çeşidi, bu dansın müziğini icra etmekte kullanılır.

Tarih içinde popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemiş olan tarantella, hâlâ İtalyan halkı tarafından özel günlerde yapılmakla birlikte İtalyan hayatını anlatan birçok filmde de karşımıza çıkar.