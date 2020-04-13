taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.796
Euro
7.4078
Altın
1699.54
Borsa
96402.69
Gram Altın
370.56
Bitcoin
45620.56

Tarantella nedir

Tarantella, İtalya’nın güneyinde ortaya çıkmış geleneksel bir halk dansıdır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Tarantella nedir

İtalyanlar arasında “çılgın dans” ya da “örümceğin dansı” olarak da adlandırılan tarantella, 15. yüzyılda ortaya çıkmış geleneksel bir dans türüdür.

"PANZEHİR" DANSI

Adını tarantula isimli örümcekten aldığı söylenen bu dans, rivayete göre örümcek ısırığının zehrini bedenden atmak için yapılan bir ritüeldir.

Her ne kadar hakkında rivayetler olsa da, özellikle 17. yüzyılda son derece yaygın olan bu hareketli dansın, kan dolaşımını hızlandırıp vücuttan ter atılmasına neden olduğu için böyle bir ünü olduğu da söylenebilir.

Tarantella nedir

ŞİFA DANSI OLARAK DA BİLİNİR

İtalya’nın Taranto kentinde ortaya çıkan tarantella, renkli kıyafetler giyerek ve kırmızı kurdeleler takılarak icra edilir. Dans edenlere ve izleyenlere yüksek enerji ve neşe aşılayan bu dans, tüm tören ve kutlamalarda kalabalık gruplar tarafından yapılır.

Tarantella nedir

Dansın neden olduğu neşe ve enerji, İtalyan halkı arasında öylesine övülür ki, İtalyan Katolik kiliseleri de dansın “şifa verdiğine” inanarak dini festivallerde ona yer verir.

POPÜLER KÜLTÜRDE DE ÖNE ÇIKAR

Enstrüman çeşitliği, bu türde öne çıkar. Tamburo, tamburello gibi vurmalı sazlar, zampogna ve musetta isimli tulumlu üflemeliler, trompet türleri, gitar, lir, obua, bombarde, keman, ciaramella, harp, lüt ve bunlara benzer daha birçok yerel veya uluslararası enstrüman çeşidi, bu dansın müziğini icra etmekte kullanılır.

Tarantella nedir

Tarih içinde popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemiş olan tarantella, hâlâ İtalyan halkı tarafından özel günlerde yapılmakla birlikte İtalyan hayatını anlatan birçok filmde de karşımıza çıkar.

İlginizi Çekebilir
EKG nedir
Halk arasında EKG olarak sıkça duyduğumuz Elektrokardiyografi, kalbin işleyişini değerlendirmede kullanılan en önemli yöntemlerin başında gelir.
Tonsillolit nedir
Diğer adı bademcik taşı olan ve bademcik keselerinde beyaz, sarı ve gri renkte birikmelerin oluşmasına, Tonsillolit denir.
Neglect sendromu nedir
Neglecth sendromu (İhmal sendromu), vücudun sol yarısını görmezden gelmek, unutmak, ihmal etmekle karakterize eden bir nörolojik rahatsızlık türüdür.
Munchausen sendromu nedir
Kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi durumudur.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kök hücre nedir
Kök hücre nedir
2
Badminton nedir
Badminton nedir
0
Tuareg nedir
Tuareg nedir
16
Çaçaron nedir
Çaçaron nedir
0
Smokinin bilinmeyen tarihçesi
Smokinin bilinmeyen tarihçesi
4
Agorafobi nedir
Agorafobi nedir
1
Kulak uleması nedir
Kulak uleması nedir
0
[+] Görüş bildir