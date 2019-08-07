Tarantino, son bir 'devasa film' çekmeyi planlıyor

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, kariyerindeki 9’uncu film olan ve başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio’nun oynadığı "Bir Zamanlar… Hollywood’da" filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DEVASA SETLER VE GERÇEKÇİ ÇEKİMLER"

Filmin çekimlerinde özel efekt kullanmamaya özen gösterdiklerini anlatan Tarantino, "Çekimler için çok sayıda, devasa setler inşa ettik. Elimizden geldiği kadar gerçekçi çekimler yapmaya çalıştık. Özel efektleri sadece araba seyahatlerinde geçen sahnelerde kullandık." diye konuştu.

Filmin içerisinde beş ayrı film çektiklerine işaret eden Tarantino, "Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı Rick Dolton’un filmlerini çekerken çok büyük keyif aldım." dedi.

"CİNSİYETÇİLİK VE IRKÇILIK SUÇLAMALARI SAÇMALIK"

Tarantino, medyada son filmine yönelik yapılan "cinsiyetçilik ve ırkçılık" eleştirilerini "saçmalık" olarak nitelendirerek, "Filmde yarattığımız karakterler beni temsil etmiyor, onlar kendi içlerinde birer karakterler. Yani Rick Dolton, 'İtalya’ya şu makarnaları görmeye gitmek istemiyorum' dediğinde buna katılmıyorum ama o dönemde ABD’de yaşayan bir karakter olan Rick Dolton böyle bir cümle kurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVASA BİR SON "SÜPER FİLM" ÇEKMEK İSTİYORUM"

Kariyerinde bugüne kadar 9 film çektiğini ve 10’uncu filmin ardından kariyerini noktalamak istediğini anlatan Tarantino, şöyle konuştu:

"Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum."