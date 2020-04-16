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Tarantula Bulutsusu nedir

Tarantula Bulutsusu, Büyük Macellan Bulutu içerisindeki bir H II bölgesidir.

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Tarantula Bulutsusu nedir

İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçen Tarantula, 1751'de Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlanmıştır. Görünen parlaklığı 8 kadir olan Tarantula Bulutsusu, Kılıçbalığı Takımyıldızı yönünde yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta konumlanmaktadır.

BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZLARI BARINDIRIYOR

Tarantula Bulutsusu'nda enerji yüklü gazlardan meydana gelmiş devasa kabarcıklar, koyu renkli tozdan meydana gelmiş uzun iplikçikler ve aşırı derecede büyük kütleli yıldızlar barınmaktadır.

GÜÇLÜ YILDIZ OLUŞUMLARI MEYDANA GELİYOR

Tarantula Bulutsusu, her birkaç milyon yılda bir alışılmadık ölçüde güçlü bir yıldız oluşumuna sahne olmaktadır. Kırmızı ve pembe renklerdeki gaz, büyük kütleli bir sarmal (spiral) bulutsuya işaret etmektedir. Bulutsunun çevresinde genç yıldız kümeleri vardır.

Tarantula Bulutsusu nedir

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