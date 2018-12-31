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Tarhanayla kardeşlik köprüsü kuracaklar

Bursa'da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan proje kapsamında, ülke genelinden toplanan tarhana başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

AA | 31.12.2018 - 08:40..
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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Lütfi Banuşoğlu İlkokulunun deposunda biriktirilen gıda maddeleri, öğrenciler tarafından paketlenip, üzerleri Türk bayraklarıyla süsleniyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYORLAR

"Darhane çorbasıdır tarhana, bir kepçe de yetime doldur ana" ve "Anadolu analarının şefkatli ellerinden muhtaç ve yetimlerin sofrasına sıcacık tarhana" sloganlarıyla yola çıkan öğretmenler, tarhana başta olmak üzere pek çok gıda maddesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Tarhanayla kardeşlik köprüsü kuracaklar

"ZORLUKLARLA YAŞAYANLARA ULAŞIYORUZ"

Proje sorumlusu Nursel Şahin, "Bir kaşık tarhanayla yapılan çorbayla bebeklerin doyabildiği gerçeği varken çadır kentler ya da dünyanın çeşitli yerlerinde bir kaşık tarhana bulamadığı için açlıktan ölen bebekler var. Bu gerçek, bir anne olarak içimi acıtıyor. Bu zorlukları yaşayanlara ulaşabilmeyi hedefledim ve canı gönülden arzuladım. Okula geldim ve arkadaşlarımla bunu paylaştım. Onlarda güzel olacağını düşündü. Müdür Bey de fikrimizi güzel karşıladı. Daha sonra bir sivil toplum kuruluşu araştırdık ve İHH İnsani Yardım Vakfına gittik. Onlara projemizi anlattık, çok olumlu karşıladılar. Bize destek oldular ve projemiz için afiş hazırladılar" dedi.

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