Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, yoğun bakıma alındı. Mısıroğlu'nun rahatsızlığının yeniden nüksettiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 86 yaşındaki Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun son durumu hakkında konuştu.

"BÜTÜN MUHİPLERDEN DUA BEKLİYORUZ"

Bahadır, “Bir buçuk yıldır diyabetik şeker rahatsızlığından dolayı hastanedeyiz, zaman zaman gelip gidiyoruz. Buna bağlı kanda oluşan enfeksiyon sebebiyle üstadımız şu anda yoğun bakıma alınmış durumda. Enfeksiyonu düşürmeye çalışıyorlar. Şu anki seyir biraz ciddi. Bütün muhiplerinden dua bekliyoruz, istirham ediyoruz. Gelişmelerle ilgili bilgi almak isteyenler resmi internet sayfamızdan bizi takip edebilirler. kadirmisiroglu.com sayfasından en doğru, en sağlıklı bilgiye ulaşabilirler. Şu andaki durumumuz budur. İnşallah en iyi gelişmelerden muhiplerimizi haberdar edeceğiz” dedi.

Tarihçi Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda ViDEO